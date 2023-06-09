Веселовский: мир сдвинулся с точки нейтралитета в сторону России

По его словам, одним из примеров этого может послужить ситуация вокруг саммита G20. Индия, как страна-организатор, не стала приглашать Зеленского на мероприятие. Более того, глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что в заседании участвуют только государства-члены G20.