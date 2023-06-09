Веселовский: мир сдвинулся с точки нейтралитета в сторону России

Политика «попрошайничества» со стороны президента Украины Владимира Зеленского привела к тому, что мировые страны перестали приглашать украинского лидера на международные мероприятия. Такой вывод сделал политолог и тележурналист Сергей Веселовский в интервью изданию «Народные Новости».
По его словам, одним из примеров этого может послужить ситуация вокруг саммита G20. Индия, как страна-организатор, не стала приглашать Зеленского на мероприятие. Более того, глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что в заседании участвуют только государства-члены G20.
Веселовский считает, что решение Дели стало ответом на попытки Соединенных Штатов улучшить свое положение на мировой арене за счет другой страны.
«Члены G20 говорят, что не хотят стоять на пороге очередного локального противостояния, локальной войны, которую США пытаются развязать каждые десять лет, чтобы поправить свое экономическое положение. Ведь американцы таким образом пытаются сохранить статус-кво», — сказал он.
Многие государства уверены, что Вашингтон перешел границы дозволенного, заметил эксперт. Он развязал серьезные боевые действия в Европе, в которые могут быть втянуты близлежащие страны НАТО.
«Это заставляет многих нервничать и делать пока еще завуалированные и двусмысленные заявления. Но то, что сегодня премьер-министр Венгрии Орбан собрал совет безопасности в связи с возможным контрнаступлением ВСУ, говорит о том, что люди обеспокоены, и им нет дела до Украины. Людям страшно от того, что Вашингтон бездумно превращает страну в место апокалипсиса, приводящий к разрушению планеты. Этого люди очень не хотят, они пытаются решить эту проблему», — провел пример политолог.
Веселовский уверен, что по этой причине такие страны как Китай, Индонезия и Южная Африка активно предлагают свои идеи по проведению переговоров и установления перемирия.
«То есть, мир постепенно сдвинулся с точки нейтралитета в сторону России, в том смысле, что никто не хочет погибать на чужом поле боя из-за чужих ошибок. Поэтому сейчас во всем мире растет антивоенное движение и неприязнь к Украине, к ее представителю Зеленскому», — резюмировал он.
Ранее аналитики издания The National Interest заявили, что Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой дипломатии для решения внешнеполитических задач.