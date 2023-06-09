Пригожин обошел по популярности действующего президента в опросе среди граждан Чехии

Редакция канала провела опрос среди 13 тысяч чехов в попытке определить их отношение к главе ЧВК «Вагнер». Оказалось, что многие читатели ресурса положительно воспринимают Пригожина и даже готовы проголосовать за него на выборах президента республики, если бы тот нашел способ принять в них участие. 52% респондентов выразили поддержку создателю «оркестра», что значительно превысило число голосов, которые получил Петр Павел.