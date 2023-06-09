Депутат Чепа допустил компромиссы со стороны России по мирным переговорам с Украиной

Российские власти могут пойти на компромиссы по мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
По словам политика, ключевые моменты требований Москвы должны остаться неизменными. Однако некоторые условия могут быть пересмотрены, подчеркнул он для «Ленты.ру».
«Но компромиссов точно не будет относительно угрозы гражданам, угрозы республикам, вошедшим в состав России, не будет компромиссов по Крыму. Это не обсуждается», — отметил Чепа.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал причину, по которой Москва и Киев не смогли прийти к согласию в 2022 году. По его мнению, Вашингтон не позволил украинским властям остановить конфликт.