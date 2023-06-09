Экс-президент Эстонии высмеял гибель россиянина от нападения акулы в Египте

Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес пошутил над гражданином России, погибшим в результате нападения акулы рядом с отелем Dream Beach в египетской Хургаде. Своей реакцией на произошедший инцидент он поделился на странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).
Эстонский политик опубликовал ссылку на статью британского издания Daily Mail, в которой сообщалось, что в четверг, 8 июня, хищник загрыз 23-летнего россиянина прямо на глазах очевидцев. Впрочем, у Ильвеса эта история, судя по всему, не вызвала никакого сочувствия — в посте он с иронией отметил, что СМИ забыли уточнить «позицию акулы по этому вопросу».
Однако пользователи Сети посчитали его шутку неуместной. Так, комментатор с ником Amitesh Jasrotia обратил внимание, что молодого человека «съели заживо на глазах у отца и подруги». Он также задался вопросом о том, как можно высмеивать ситуацию только из-за того, что погибший имел русское происхождение.
Другой комментатор Renato Old Man расценил слова экс-президента как пример «эстонского нацизма». В свою очередь Nancy Ventura заметила, что Хургада пользуется большой популярностью у туристов самых разных национальностей, поэтому могла напасть на кого угодно.
«Очень плохой вкус, господин президент. Я серьезно не имею понятия, о чем вы говорите. Время от времени ваша ненависть к русским пресекает черту. Какой-нибудь бедный молодой парень? Вы и Эстония лучше этого», — возмутилась Luca Turin.
8 июня генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил о гибели 23-летнего гражданина РФ в результате нападения акулы. После произошедшего местные власти закрыли пляжи в городе и призвали туристов и жителей не заходить в воду.
Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006-го по 2016 год. В апреле он с удовлетворением отметил, что после вступления в НАТО Финляндия помогла зажать РФ в клещи, а после того, как к Альянсу присоединится Швеция, Балтийское море можно будет фактически считать «озером НАТО».