Экс-президент Эстонии высмеял гибель россиянина от нападения акулы в Египте

Эстонский политик опубликовал ссылку на статью британского издания Daily Mail, в которой сообщалось, что в четверг, 8 июня, хищник загрыз 23-летнего россиянина прямо на глазах очевидцев. Впрочем, у Ильвеса эта история, судя по всему, не вызвала никакого сочувствия — в посте он с иронией отметил, что СМИ забыли уточнить «позицию акулы по этому вопросу».