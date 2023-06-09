Власти Эстонии запретили патриарху Кириллу въезд в страну

Министерство иностранных дел Эстонии расширило список людей, которым запрещен въезд на территорию страны. Как сообщает издание Postimees, в него вошли 58 человек, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как утверждает глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, патриарх Кирилл был внесен в список за якобы участие в «нарушении прав человека». Он призвал все страны Евросоюза также внести главу Русской православной церкви в аналогичный список. Подчеркивается, что информация о запрете на въезд еще не была подтверждена пресс-службой РПЦ.
Как сообщалось ранее, патриарх Кирилл провел проповедь в день Святого Духа в Успенском соборе Кремля. Божественная литургия прошла в Москве 5 июня.