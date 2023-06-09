Власти Эстонии запретили патриарху Кириллу въезд в страну

Как утверждает глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, патриарх Кирилл был внесен в список за якобы участие в «нарушении прав человека». Он призвал все страны Евросоюза также внести главу Русской православной церкви в аналогичный список. Подчеркивается, что информация о запрете на въезд еще не была подтверждена пресс-службой РПЦ.