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Bloomberg: Германия и Франция пытаются смягчить будущие антироссийские санкции

Политика
Bloomberg: Германия и Франция пытаются смягчить будущие антироссийские санкции

Некоторые страны Евросоюза активно призывают к смягчению будущих санкций против России. В частности, такой позиции придерживаются Франция и Германия, сообщили авторы издания Bloomberg.

По данным журналистов, беспокойства Парижа и Берлина связаны с механизмом экспортных ограничений в третьи страны, которые могут помогать Москве обходить рестрикции.

«Группа стран, включая Францию и Германию пытаются ослабить критерии предложений и поднять планку в вопросе того, когда можно нацеливаться на страну», — пояснили в Bloomberg.

Напомним, что ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала 11-й пакет экономических ограничений, направленных против России. В него войдут десятки компаний, предупредила она.

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