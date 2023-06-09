Bloomberg: Германия и Франция пытаются смягчить будущие антироссийские санкции

Некоторые страны Евросоюза активно призывают к смягчению будущих санкций против России. В частности, такой позиции придерживаются Франция и Германия, сообщили авторы издания Bloomberg.
По данным журналистов, беспокойства Парижа и Берлина связаны с механизмом экспортных ограничений в третьи страны, которые могут помогать Москве обходить рестрикции.
«Группа стран, включая Францию и Германию пытаются ослабить критерии предложений и поднять планку в вопросе того, когда можно нацеливаться на страну», — пояснили в Bloomberg.
Напомним, что ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала 11-й пакет экономических ограничений, направленных против России. В него войдут десятки компаний, предупредила она.