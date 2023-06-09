Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал остановить украинский конфликт за 72 часа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов и бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах планирует остановить украинский конфликт в течение 72 часов. Об этом сообщает издание Politico.
По словам предпринимателя, он планирует провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным и киевскими властями. Если же Украина не согласится с условиями сделки, она будет вынуждена противостоять России без американского оружия и финансов, пояснил свой план Рамасвами.
Кандидат добавил, что гарантиями безопасности соблюдения договоренностей со стороны Москвы станет НАТО. Если РФ откажется соблюдать достигнутые соглашения, Киев станет частью Североатлантического альянса, сказано в статье.