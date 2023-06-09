Süddeutsche Zeitung: ЕС оказался не в состоянии обеспечить ВСУ достаточным количеством тяжелых боеприпасов

Евросоюз заявил о передаче украинской армии 220 тысяч снарядов разного калибра, однако только 60 тысяч из них являются тяжелыми. Об этом говорится в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
Автор статьи также указывает, что европейские склады в это же время давно опустели до аварийных запасов. Кроме того говорится, что украинской армии необходимо не менее 120 тысяч тяжелых снарядов в месяц для ведения боевых действий.
«За последние два с половиной месяца европейцы отправили на Украину около 160 тысяч минометных снарядов, но не более 60 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, которые они обещали с такой оглаской», — пишет издание.
Согласно представленным данным, страны Европы отправляют ограниченное количество тяжелых боеприпасов из-за катастрофического числа запасов на собственных складах.