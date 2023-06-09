Набиуллина заявила о возвращении глобальной экономики к доковидному устройству

Глобальная экономика восстанавливается и возвращается к своему допандемийному устройству. Такое заявление сделала глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 9 июня, по итогам заседания Совета директоров регулятора.
По словам Набиуллиной, мировая экономика возвращается к своей доковидной структуре. Во время пандемии спрос на услуги опустился, а на товары поднялся. В настоящее время ситуация стала обратной.
Глава российского регулятора добавила, что оперативные индикаторы свидетельствуют о постоянном увеличении экономической активности в мире благодаря сектору услуг. При этом показатели промышленной динамики ему уступают.