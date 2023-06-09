Арестович упрекнул украинцев, которые глумятся над смертью россиянина в Египте

Украинцев, которые глумятся над смертью россиянина на египетском курорте, раскритиковал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович✱ (внесен в список террористов Росфинмониторинга).
Он призвал украинцев не злорадствовать над смертью россиянина. Арестович назвал шутки, которые распространились в Сети, «расчеловечиванием».
«Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у вас, значит вы – проиграли», — написал он на своем канале в Telegram.
Напомним, что в четверг, 8 июня, турист из Архангельской области, отдыхающий в Египте, погиб в результате нападения акулы. Молодой человек скончался в возрасте 23 лет на глазах своего отца.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России