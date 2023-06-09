МИД Исландии сообщил о планах приостановить работу посольства в России с 1 августа

Рейкьявик намерен на время заблокировать работу своего дипломатического учреждения на территории России. Соответствующее решение принял руководитель внешнеполитического ведомства Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон.
Согласно обнародованным данным, деятельность иностранного посольства в Москве будет заморожена с 1 августа текущего года. Также исландское руководство призвало Кремль ограничить работу своего дипучреждения в Рейкьявике и уменьшить уровень представительства в Исландии.
Как уточнили в местном министерстве иностранных дел, соответствующая информация была донесена до главы российской дипломатической миссии в стране.