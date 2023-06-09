Экоактивистка Грета Тунберг провела последнюю школьную забастовку

Девушка отметила, что она больше не может принимать участие в школьных забастовках, так как она заканчивает выпускной класс. По ее словам, она выступала против загрязнения окружающей среды на протяжении 251-й недели. В дальнейшем она намерена продолжить свою деятельность в качестве экологического активиста.