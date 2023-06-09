Экоактивистка Грета Тунберг провела последнюю школьную забастовку

Шведская экоактивистка Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку в защиту окружающей среды. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.
Девушка отметила, что она больше не может принимать участие в школьных забастовках, так как она заканчивает выпускной класс. По ее словам, она выступала против загрязнения окружающей среды на протяжении 251-й недели. В дальнейшем она намерена продолжить свою деятельность в качестве экологического активиста.
«Борьба только началась», — написала она на своей странице в соцсетях.
Грета Тунберг — активистка, принимавшая участие в школьных забастовках с 2018 года. Ее действия легли в основу нового общественного движения, получившего название Fridays for Future. Участники движения выходят на забастовки каждую пятницу, пропуская занятия.