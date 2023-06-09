«Смена парадигм». Демпартия готова к поражению Байдена на выборах

Федеральное большое жюри присяжных предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по семи уголовным статьям по факту шпионажа и ненадлежащего обращения с секретными документами. Об этом сообщили журналисты американского телеканала NBC News.
Это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда бывшему президенту было предъявлено уголовное обвинение. В свою очередь Трамп заявил, что его адвокаты уже ознакомлены с предъявленными документами.
«Коррумпированная администрация Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение, по-видимому, в связи с секретными документами», — прокомментировал политик в собственной социальной сети Truth Social.
Журналисты уточнили, что это стало уже вторым обвинением Трампа с тех пор, как он покинул пост президента США.
Напомним, что после того, как Трамп покинул Белый дом в январе 2021 года, федеральные власти неоднократно пытались заполучить документы, которыми он пользовался во время президентского срока. В ходе обысков в резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей Трампу, правоохранители изъяли более 11 тыс. страниц секретных документов.
При этом Дональд Трамп обвинил нынешнего президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в попытке повлиять на ход расследования.
Часть представителей Республиканской партии уверена, что все судебные разбирательства, которые направлены против Дональда Трампа, являются политически мотивированными. Так, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что сложившаяся ситуация «представляет смертельную угрозу свободному обществу». Его поддержал спикер Палаты представителей от штата Калифорния Кевин Маккарти, который назвал обвинения «серьезной несправедливостью».
«Для президента бессовестно предъявлять обвинения ведущему кандидату [на выборах], который ему противостоит», — прокомментировал политик.
Мнение экспертов
По мнению профессора ВШЭ, политолога Марата Баширова, конфликт внутри американских элит играет на пользу России. Однако вместе с этим, отметил эксперт, остается непонятным столь жестокая политическая травля экс-президента США.
«Нам это все на руку — чем они там больше грызутся, тем слабее становятся. Но возникают вопросы: зачем демократы так цепляются за власть? Что они скрывают такого, организовывая травлю Трампа и высасывая из пальца обвинения?» — поинтересовался Баширов.
Политолог уверен, что в конечном итоге все судебные разбирательства приведут к тому, что Трамп будет признан российским или китайским «шпионом».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер считает, что все свалившиеся на Дональда Трампа судебные тяжбы созданы лишь для того, чтобы он не участвовал в предстоящих президентских выборах.
«Конечно, Трампа никто не собирается сейчас сажать в тюрьму, но все это нужно, чтобы не допустить его на выборы. В тюрьме его не будет, если он пойдет на сделку со следствием. Тогда ему присудят какой-нибудь штраф или условный срок», — заявил специалист.
В беседе с «Политикой Сегодня» Брутер также подчеркнул, что представители Демократической партии США готовы проиграть республиканцам при выполнении одного условия.
«Нынешняя политическая закулиса — те, кто стоит за "коллективным" Байденом, — готовы проиграть [президентские выборы – прим. ред.] Десантису, но не Трампу. Приход к власти Трампа означает для них смену парадигм. Они к этому не готовы и не хотят этого. Десантиса они считают коллаборационистом [со стороны демократов] и считают, что его избрание ничего не поменяет», — уточнил эксперт.
На фоне подобных скандалов, уточнил Владимир Брутер, Байден хочет реализовать амбиции по переизбранию на новый срок. Однако в отличии от предшественника, который управлял внутриполитическими процессами «в ручном режиме», вряд ли участие в президентской гонке будет являться его собственным желанием.
«За Байдена принимают решения совершенно другие люди и это их устраивает», — резюмировал американист.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что может случиться с Соединенными Штатами после победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.