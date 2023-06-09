«Смена парадигм». Демпартия готова к поражению Байдена на выборах

Напомним, что после того, как Трамп покинул Белый дом в январе 2021 года, федеральные власти неоднократно пытались заполучить документы, которыми он пользовался во время президентского срока. В ходе обысков в резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей Трампу, правоохранители изъяли более 11 тыс. страниц секретных документов.