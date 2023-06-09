Пользователи Twitter напомнили Боррелю о его обязанностях после требования дипломата к РФ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подвергся резкой критике после очередного требования к России. В частности, политик призвал Москву «остановить обстрелы» Херсонской области после удара ВСУ по пункту эвакуации.
Комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам, пользователи Twitter поспешили напомнить Боррелю о его обязанностях. Также они задали политику ряд неудобных вопросов, связанных с военными преступлениями Соединенных Штатов.
«Жозеп, вы должны способствовать началу переговоров. Не наоборот», — написал один из юзеров.
«А кто привлечен к ответственности за незаконную войну в Ираке?» — поинтересовался другой.
Ранее на высказывание Борреля отреагировал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он назвал главу евродипломатии «адвокатом дьявола».