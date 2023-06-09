Премьер-министр Польши призвал укреплять границы ЕС для борьбы с наплывом мигрантов

Польша выступает против массового наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его мнению, для борьбы с этим явлением Евросоюзу необходимо укрепить границы.
Моравецкий подчеркнул, что вопрос о миграции будет обсуждаться в ходе следующего саммита ЕС, который пройдет в конце июня. Позиция Польши на этих обсуждениях будет однозначной. По словам премьер-министра, правительство страны не допустит реализации политики навязывания миграционных квот до тех пор, пока партия «Право и справедливость» находится у власти, сообщает ТАСС.
«Мы выступаем за укрепление границ, в том числе южной границы, за сдерживание больших миграционных масс, как мы это сделали на восточной границе», — заявил Моравецкий.
Отмечается, что Польша столкнулась с массовым наплывом мигрантов осенью 2021 года. Согласно статистическим данным, за 12 месяцев в стране было зафиксировано около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы. При этом в 2020 году таких попыток было лишь 122.