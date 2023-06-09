Премьер-министр Польши призвал укреплять границы ЕС для борьбы с наплывом мигрантов

Моравецкий подчеркнул, что вопрос о миграции будет обсуждаться в ходе следующего саммита ЕС, который пройдет в конце июня. Позиция Польши на этих обсуждениях будет однозначной. По словам премьер-министра, правительство страны не допустит реализации политики навязывания миграционных квот до тех пор, пока партия «Право и справедливость» находится у власти, сообщает ТАСС.