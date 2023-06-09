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Минкультуры Украины объявило о панихиде по гетману Мазепе в Киево-Печерской лавре

Общество
Минкультуры Украины объявило о панихиде по гетману Мазепе в Киево-Печерской лавре

Панихида по гетману Ивану Мазепе пройдет в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) Украины.

Мероприятие запланировано на 11 июня в день 325-летия освящения храма. В ведомстве добавили, что Всехсвятская церковь была построена на средства Мазепы.

Панихида по гетману Мазепе впервые пройдет в Киево-Печерской лавре. Он был предан анафеме Русской православной церковью за госизмену.

Мазепа являлся гетманом Войска Запорожского и соратником Петра I. В годы Северной войны он перешел на сторону шведов.

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