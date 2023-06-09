«Черная метка» для Коновалова. Почему Путин обделил вниманием главу Хакасии перед выборами

Череда предвыборных встреч президента России Владимира Путина с главами регионов, чьи полномочия истекают в сентябре этого года, официально подошла к концу. Накануне российский лидер побеседовал с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, одобрив его намерение задержаться в кресле руководителя региона еще на пять лет.
Таким образом президент выразил свою поддержку для выдвижения на следующий срок уже 16 из 17 действующих управленцев, которым осенью предстоит переизбрание, — исключением лишь стал «красный» глава Хакасии Валентин Коновалов, что, по мнению большинства экспертов, подводит окончательную черту под его губернаторской карьерой.
«Кажется, без “благословения” президента останется только получивший черную метку Валентин Коновалов из Хакасии. Даже коммунист Клычков получил ярлык на орловское княжение», — заметили авторы Telegram-канала «Выборы, выборы, выборы».
Действительно, за все время пребывания у власти хакасского чиновника, в отличие от остальных глав субъектов РФ, еще ни разу не удостаивали аудиенции ни Путин, ни премьер-министры. Впрочем, коммуниста еще рано списывать со счетов: в сентябре в республике намечается по-настоящему конкурентная кампания, в которой и Коновалов, и его соперник на выборах — депутат-единоросс Сергей Сокол — имеют равные шансы на победу.
«Мандат президентского доверия»
Разговоры о том, что глава Хакасии рискует остаться единственным кандидатом в губернаторы, которого президент, скорее всего, обделит вниманием перед выборами, ходили давно. Некоторые аналитики списывали все на его партийную принадлежность, но очевидно, что дело тут совсем в ином, ведь российский лидер встречался с представителями как «Единой России», так и других политических сил.
К примеру, в 2020 году Владимир Путин напутствовал на новый срок губернатора Смоленской области Алексея Островского, который баллотировался от ЛДПР, а в минувший четверг, 8 июня, провел встречу с соратником Коновалова по партии — коммунистом Клычковым, поддержав его намерение пойти на сентябрьские выборы.
Другое дело, что получить публичную «отмашку» от российского лидера чиновнику было нелегко — по наблюдению некоторых политологов, во время очного разговора с Путиным Клычков «извивался как уж на сковородке», пытаясь не только доказать свою эффективность, но и опровергнуть расхожее представление об Орловской области как о «социально депрессивном» регионе.
Клычков посетовал, что последние три года были «достаточно непростые», но, несмотря на все проблемы, властям удалось увеличить валовой региональный продукт в 1,6 раза, доходы бюджета и объем отгруженных товаров собственного производства — в 1,8 раза, а инвестиции — в 1,4 раза.
Учитывая это, управленец констатировал, что в бюджетной политике сохраняется стабильность: госдолг снизился на 32% и составил 74%, тогда как в 2018 году он достигал целых 106%. Сейчас же у области, по утверждению чиновника, не осталось «ни одного коммерческого кредита». Однако авторы Telegram-канала «Усы губернатора» поймали Клычкова на откровенном манипулировании цифрами.
«Открываем статистику: Государственный долг Орловской области на 1 июня 2018 года составляет 18,1 млрд рублей. В Орловской области на 1 июня 2023 года объем госдолга составляет 22,395 млрд рублей. No comments, как говорится», — отмечают авторы публикации.
Подробно рассказав Путину об успехах дорожного и жилищного строительства, развитии «проблемных направлений» и социальной поддержке, Клычков, наконец, перешел к сути. Но вновь начал издалека, отметив, что в регионе существует достаточное количество «знаковых» проектов, поэтому он хотел бы заручиться поддержкой главы государства по решению этих вопросов в будущем.
«У меня в этом году выборы, если поддержите, с удовольствием буду реализовывать, и для жителей чтобы были изменения в жизни», — произнес Клычков с надеждой.
В ответ Путин тоже начал издалека. Президент констатировал, что у главы региона «вполне удовлетворительные» показатели в работе — «все стабильно и надежно развивается», но в то же время призвал своего собеседника обратить особое внимание на медицинскую сферу, в частности больницы, поликлиники и медцентры, которые требуют капитального ремонта.
«Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю все, чтобы поддержать вас», — резюмировал в конечном итоге президент.
В любом случае, как подчеркнул куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян, орловский управленец действительно «сделал все возможное» для получения заветного «мандата президентского доверия», чего не скажешь о его коллеге из Хакасии, за которым такой активности замечено не было.
Скорее напротив, Коновалов делал все, чтобы этого не случилось.
Не о чем говорить
По оценке наблюдателей, российский лидер обычно встречается с теми губернаторами, кому подобное «управленческое касание» дает «устойчивый» и «осмысленный эффект». Лишены такого внимания, как правило, чиновники, с которыми «не о чем говорить» с точки зрения реального развития региона. И глава Хакасии, судя по всему, — тот самый случай.
Последние несколько недель акции Коновалова на «Бирже губернаторов» продолжают падать с завидной стабильностью, и виной тому — целый ряд ошибок, допущенных губернатором и его командой. В регионе (в отличие от Орловской области, если верить Клычкову) растет безработица (в марте этот показатель увеличился на 22,8%), сокращаются объемы промышленного производства (на 7,8% в прошлом году), причем самое большое падение зафиксировано в ключевых отраслях — угледобыче и электроэнергетике.
Ситуация осложняется и неутихающим скандалом вокруг перерасчета зарплат учителям. Летом прошлого года Коновалов пообещал поднять должностные оклады педагогам на 20% с 1 сентября, однако за громким заявлением ничего не последовало — зарплаты многих преподавателей даже уменьшились.
На этом фоне главы городов и районов попросили управленца разобраться в начислениях, но позднее в Минобрнауки отрезали, что никаких перерасчетов делать не будут. Предвосхищая народное возмущение, Коновалов распорядился выплатить всем учителям по пять тысяч рублей в честь Года педагога и наставника — как раз перед выборами в сентябре, но аналитики усомнились в том, что после такой «подачки» местные жители проникнутся уважением к чиновнику.
«Они так и говорят: “Деньги возьмем, галочку не поставим”. Пока Валентин Коновалов работает над имиджем, республиканская прокуратура ждет от него шагов по решению ситуации с зарплатами педагогам. Недавно ведомство направило предписание в адрес губернатора с требованием принять меры», — говорится в канале «Медиакиллер».
Переизберется в одну калитку
Но очевидная неэффективность Коновалова — далеко не единственная причина, почему он попал в демонстративную немилость к Путину. Некоторые аналитики обращают внимание, что сейчас все ресурсы федеральной власти брошены на поддержку его главного соперника на сентябрьских выборах — Сергея Сокола, который в апреле вернулся в Хакасию после полугодичного пребывания в зоне СВО.
Политолог Владимир Слатинов выразил уверенность в том, что единоросс выставит свою кандидатуру на губернаторских выборах в Хакасии и возглавит партийный список в рамках голосования за депутатов Верховного совета республики.
«Президент встречается только с согласованными претендентами на следующий срок. В этой логике "Единой России" не было бы смысла вкладываться в кампанию и выдвигать сильного ресурсного кандидата при личной поддержке [секретаря генсовета партии] Андрея Турчака», — цитирует газета «Коммерсантъ» слова источника в хакасском отделении ЕР.
Поэтому в сентябре этого года Хакасию ждет «жесткая конкурентная кампания». По мнению политолога Василия Дамова, в паре «Сокол — Коновалов» оба кандидата имеют шансы на победу. Так, в частности, претендент от правящей партии может похвастать «очень серьезным бэкграундом»: он окончил «школу губернаторов» РАНХиГС, успел поработать (и послужить) в новых регионах РФ и является потенциальным управленцем «новой волны».
Однако его успех будет зависеть от того, насколько ставленнику Кремля удастся консолидировать политические силы, добавил Слатинов. Если Сергей Сокол не активизируется, то коммунисты, скорее всего, смогут сохранить за собой оба региона — и Орловскую область, и Хакасию, согласился Туманян.
«Если кандидат партии власти Сергей Сокол продолжит вести свою кампанию в том же духе (с ограниченным идеологическим наполнением и близкими к нулю медийными компетенциями), то действующий “красный губернатор” Валентин Коновалов без проблем переизберется на второй срок. Прям в одну калитку переизберется», — пишет гендиректор «ГЕНОМ.МЕДИА» Дмитрий Федечкин.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как губернатор Приморского края Олег Кожемяко пытался использовать в личных целях помилование белорусской оппозиционерки Софьи Сапеги, но получил сигнал от Кремля. Подробнее читайте в нашей статье.