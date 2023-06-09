«Черная метка» для Коновалова. Почему Путин обделил вниманием главу Хакасии перед выборами

На этом фоне главы городов и районов попросили управленца разобраться в начислениях, но позднее в Минобрнауки отрезали, что никаких перерасчетов делать не будут. Предвосхищая народное возмущение, Коновалов распорядился выплатить всем учителям по пять тысяч рублей в честь Года педагога и наставника — как раз перед выборами в сентябре, но аналитики усомнились в том, что после такой «подачки» местные жители проникнутся уважением к чиновнику.