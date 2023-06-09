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Bloomberg: пять российских бизнесменов получили более 10 млрд долларов дивидендов

Экономика
Bloomberg: пять российских бизнесменов получили более 10 млрд долларов дивидендов

Пять предпринимателей из России получили 10 млрд долларов дивидендов от акций российских компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса Billionaires Index.

В частности, речь идет о Владимире Потанине («Норильский никель»), Андрее Гурьеве («ФосАгро»), Леониде Михельсоне и Геннадии Тимченко («Сибур»), Вагите Алекперове («Лукойл»). С начала прошлого года они получили 6,2 млрд долларов от принадлежащих им акций отечественных компаний. С начала 2023-го дивиденды составили еще 4,1 млрд долларов.

Крупные выплаты от энергетических компаний и производителя удобрений объясняются увеличением стоимости энергоресурсов, а также дефицитом удобрений на мировом рынке.

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