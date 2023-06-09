Bloomberg: пять российских бизнесменов получили более 10 млрд долларов дивидендов

В частности, речь идет о Владимире Потанине («Норильский никель»), Андрее Гурьеве («ФосАгро»), Леониде Михельсоне и Геннадии Тимченко («Сибур»), Вагите Алекперове («Лукойл»). С начала прошлого года они получили 6,2 млрд долларов от принадлежащих им акций отечественных компаний. С начала 2023-го дивиденды составили еще 4,1 млрд долларов.