Актер Охлобыстин считает, что Запад проигрывает Российской Федерации

Актер Иван Охлобыстин высказался о незавидном положении Запада на мировой арене. Артист уверен, что Российская Федерация стоит на пороге победы.
Охлобыстин рассказал о тревогах, которые связаны с мировыми событиями. Среди них катаклизмы, эпидемии, лесные пожары и многое другое. Актер признался, что из-за этого не может думать о женщинах и вине.
«Про реальность можно говорить только в общих словах. И самые общие такие: Запад походу обломался, победа России — дело времени», — написал звезда «Интернов» в своем Telegram-канале.
Также Охлобыстин высказался о положении дел в дружественных России странах. Он сообщил, что Китай «подбирается» к Тайваню, а Иран сделал прорыв и изобрел гиперзвуковые ракеты, что нервирует Израиль.