Пользователи Twitter пристыдили Шольца за намерения помогать Украине в ущерб Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь высказался об украинском кризисе и подвергся жесткой критике со стороны рядовых немцев. Свое недовольство политическим курсом главы кабмина они высказали в Twitter.
Напомним, что в недавнем интервью газете Corriere della Sera канцлер ФРГ призвал граждан страны готовиться к долгой поддержке киевского режима. Заявление Шольца рассердило пользователей Сети. Они пристыдили политика за желание и далее помогать Украине в ущерб собственной стране.
«Это огромная нагрузка на и без того нагруженную экономику Германии, немцы этого не потерпят», — считает один из комментаторов.
«Помогает Украине и в то же время разрушает свою собственную страну», — уверен другой юзер.
«А будет ли Шольц занимать должность канцлера Германии долгое время?» — задался вопросом третий.
Также в рамках интервью канцлер обсудил тему членства Украины в Европейском союзе. По словам политика, Брюссель будет поддерживать стремление киевского режима к вступлению в ЕС, но страна не сможет присоединиться к блоку без соответствия всем критериям.