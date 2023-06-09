Молдавия провела переговоры с альтернативным «Газпрому» поставщиком топлива

Молдавия завершила переговоры о поставках голубого топлива в летний период. Об этом рассказал глава госкомпании «Энергоком» Виктор Бынзарь. Он объяснил, как проходили обсуждения вопросов торговли с поставщиками, альтернативными «Газпрому».
Бынзарь заявил, что этот вопрос обсуждался с двумя операторами: греческой газовой компанией DEPA и другим крупным поставщиком. Его имя не стали разглашать, так же, как и условия потенциального контракта.
Бынзарь отмечает, что поставки должны будут использоваться преимущественно для текущего потребления. При этом цены должны быть привязаны к котировкам на бирже TTF.