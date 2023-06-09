Верховный суд Нидерландов оставил без изменения решение о передаче Украине скифского золота

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота в пользу Украины.
Решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине, Апелляционный суд Амстердама вынес 2021 году. Тогда музеи Крыма направили кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.
«Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов», — говорится в постановлении, текст которого приводит РИА Новости.
С 2014 года коллекция остается в Нидерландах. Там находятся уникальные артефакты, принадлежащие ряду музеев Крыма.