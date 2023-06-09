ВС РФ примут участие в организованных Китаем учениях «Север. Взаимодействие — 2023»

Российские военные примут участие в учениях «Север. Взаимодействие — 2023», организованных Народно-освободительной армией Китая, сообщила пресс-служба минобороны КНР.
По данным ведомства, окончательное решение по этому вопросу было принято по итогам переговоров главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли.
«Совместно подтвердили, что Россия в ответ на приглашение примет участие в учениях "Север. Взаимодействия-2023"», — сказано в пресс-релизе.
Ранее уже сообщалось, что Герасимов и Лю Чжэньли обсудили стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина, а также координацию совместных усилий по оказанию стабилизирующего влияния в мире.