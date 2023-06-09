Появились первые кадры встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Встреча российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко стартовала. Первые кадры с этого мероприятия опубликовали авторы Telegram-канала «Пул первого».
По имеющейся информации, беседа между главами двух государств проходит в неформальной обстановке на территории Сочи. Сегодня, 9 июня, Путин и Лукашенко в ходе разговора обсудят ряд важных вопросов.
Ранее сообщалось о планах президента РФ провести переговоры с главой армянского кабинета министров Николом Пашиняном. Диалог также должен состояться в южном городе России, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.