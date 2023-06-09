Представители России и ООН начали переговоры по зерновой сделке в Женеве

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин и глава делегации от ООН Ребекка Гринспен начали переговоры по дальнейшей реализации условий зерновой сделки в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба постпредства РФ при Организации.
На повестке дня стоит вопрос о взаимопонимании между двумя сторонами по продвижению продовольственных товаров и удобрений из РФ на мировые рынки, сказано в заявлении. В Telegram-канале постпредства также была опубликована фотография двух переговорщиков.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Ее подписали Россия, Турция, Украина и ООН для безопасного экспорта зерна и удобрений по Черному морю.