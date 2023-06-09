Польский премьер Моравецкий назвал причину отказа от высылки посла РФ из Варшавы

Варшава опасается ответных действий Москвы после возможного выдворения из страны посла России. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По словам политика, Польша и РФ сегодня находятся в стадии глубокого конфликта. Кроме того он подчеркнул, что неоднократно обдумывал сценарий с высылкой российского представителя.
«Одна часть сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но также дипломаты меня убеждают, чтобы этого пока не делать, так как сразу наступит ответ, и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России», — пояснил свою точку зрения Моравецкий.
Отношения между двумя странами сильно ухудшились после начала украинского конфликта. Москва неоднократно обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии за снос советских памятников и изъятие российской собственности.