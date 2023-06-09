Пушилин призвал не ждать справедливости от Запада по расследованию преступлений Киева

России не стоит ожидать справедливых решений по расследованию преступлений киевского режима от международного сообщества. К такому выводу пришел врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Политик напомнил о создании на Украине тайных тюрем, где проводились пытки над гражданскими лицами и военнослужащими, что запрещено Женевской конвенцией. Однако на Западе нарушения прав человека Киевом «никого не интересует», резюмировал Пушилин для РИА Новости.
«Если мы берем 2021 год, то на 2021 год ВКПЧ ООН зафиксировало наличие 30 таких тайных тюрем... Тогда это вызвало даже определенную дискуссию. Ни на что это, увы, не повлияло. Это просто фиксация, что эти тюрьмы есть», — пояснил он.
Ранее стало известно об отказе украинских властей провести независимое расследование по разрушению Каховской ГЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не удивлена такому ответу.