Пушилин призвал не ждать справедливости от Запада по расследованию преступлений Киева

Политик напомнил о создании на Украине тайных тюрем, где проводились пытки над гражданскими лицами и военнослужащими, что запрещено Женевской конвенцией. Однако на Западе нарушения прав человека Киевом «никого не интересует», резюмировал Пушилин для РИА Новости.