Руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен потерпит громкое фиаско со своим антироссийским предложением в Пекине. Такой незавидный прогноз составил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Как напомнили корреспонденты «ПолитРоссии», Вашингтон долгое время пытается вбить клин между Москвой и Пекином. Именно с этой задачей американский дипломат планирует совершить рабочий визит в КНР, где попытается убедить китайскую власть отвернуться от Кремля и начать сотрудничать с Соединенными Штатами против России. Однако, как сказал Баранец, ничем хорошим для Блинкена эта поездка не закончится.
«Китай щелкает США по носу, требуя не учить его жизни. <…> Так что, думаю, Китай нас не придаст. У него есть принципиальная позиция», – отметил военный обозреватель «Комсомольской правды».
Ранее сообщалось, что официальный визит госсекретаря США Блинкена в Китай может состояться уже на следующей неделе. Такой информацией поделились журналисты Politico со ссылкой на свои источники.