Баранец: попытка Блинкена настроить Китай против России потерпит фиаско

Как напомнили корреспонденты «ПолитРоссии», Вашингтон долгое время пытается вбить клин между Москвой и Пекином. Именно с этой задачей американский дипломат планирует совершить рабочий визит в КНР, где попытается убедить китайскую власть отвернуться от Кремля и начать сотрудничать с Соединенными Штатами против России. Однако, как сказал Баранец, ничем хорошим для Блинкена эта поездка не закончится.