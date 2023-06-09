Журналистка Onet.pl поразилась отношением польских туристов в Турции к россиянам

Польская журналистка Каролина Вальчовская провела отпуск в Турции и оказалась шокирована отношением туристов и местных жителей к отдыхающим из России. Она поделилась своими впечатлениями в статье для портала Onet.pl.
Журналистка утверждает, что Турция не испытывает недостатка в российских туристах. Более того, русскоязычные гиды и другие сотрудники туристической отрасли также являются крайне востребованными. Этот факт удивил Вальчовскую, однако еще больше она была удивлена отношением польских туристов к россиянам.
«У нас на курорте большинство — россияне. Они тихие, ведут себя нормально, ненавязчиво», — рассказали путешественники из Опольского воеводства.
Поляки утверждают, что они могут испытывать неприязненное отношение к туристам с Украины. Это обусловлено тем, что они помнят о событиях в Восточных Кресах, где произошла Волынская резня, сообщает EADaily.
Вальчовская отмечает, что русский язык также широко используется в Турции. На нем говорят не только путешественники из России, но и местные жители, в частности торговцы и туристические гиды.