Журналистка Onet.pl поразилась отношением польских туристов в Турции к россиянам

Журналистка утверждает, что Турция не испытывает недостатка в российских туристах. Более того, русскоязычные гиды и другие сотрудники туристической отрасли также являются крайне востребованными. Этот факт удивил Вальчовскую, однако еще больше она была удивлена отношением польских туристов к россиянам.