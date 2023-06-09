В минобороны Бельгии сообщили о подготовке более 700 солдат ВСУ, включая снайперов и саперов

Брюссель обеспечил подготовку свыше 700 солдат Вооруженных сил Украины, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
В интервью изданию Le Soir она отметила, что инструкторы, в частности, обучали снайперов и саперов. В то же время тренировки для украинских пилотов, по словам чиновницы, будут проходить «не на территории Бельгии».
«К настоящему моменту Бельгия подготовила свыше 700 украинских военных, и мы продолжаем интенсивное обучение, в том числе снайперов, саперов и специалистов по общей боевой подготовке», — рассказала министр.
Как уточнила Дедондер, большая часть тренировок на текущий момент проводится в Германии и Польше.