Соглашение о зоне свободной торговли услугами было подписано между странами СНГ в Сочи

Представители государств СНГ заключили договор о создании зоны свободной торговли по итогам заседания Совета глав стран организации в сочинском «Сириусе». Такой информацией делятся «Ведомости».
В пресс-службе Правительства РФ отметили, что подписание соглашения приведет к увеличению товарооборота между государствами, привлечению инвестиций и росту уровня благосостояния жителей стран СНГ.
Концепция с комплексом необходимых к принятию мер до 2030 года также была утверждена участниками договора. Данная инициатива обсуждалась сторонами на протяжении 11 лет, напомнили в издании.