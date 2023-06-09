МИД КНР призвал Европу отказаться от официальных контактов с Тайванем

Китай обратился к европейским странам, призывая их отказаться от любых контактов с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель страны Ван Вэньбинь.
Напомним, что западные СМИ поделились информацией о грядущем визите министра иностранных дел Тайваня Джозефа У в Европу. По данным журналистов, дипломат посетит Брюссель и Прагу. В связи с этим в Пекине сделали важное заявление.
«Мы призываем европейскую сторону осознать суть тайваньского вопроса, соблюдать свои торжественные обязательства перед Китаем в соответствии с принципом одного Китая..., а также не вступать в официальные контакты с тайваньским регионом ни под каким названием», — сказал Вэньбинь.
Ранее глава Белого дома Джо Байден предупредил Китай об ответных действиях в случае односторонних выпадов в сторону Тайваня. Соответствующее заявление он сделал во время саммита G7 в Хиросиме.