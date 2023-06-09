Удар по Каховской гидроэлектростанции был нанесен по приказу украинского лидера Владимира Зеленского. Такими словами читатели Welt загнали политика в угол.
Глава киевского режима в настоящий момент предпринимает попытки убедить европейское сообщество в том, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву стратегического объекта в Херсонской области. Более того, Зеленский в открытую обвиняет в случившемся российскую власть.
Однако читатели зарубежного издания не только не согласились с мнением украинского лидера, но и назвали его инициатором и организатором теракта на Каховской ГЭС.
«Это сделала не Россия. Дамбу постоянно обстреливали со стороны Украины. И зачем бы России перекрывать подачу воды в Крым?» — спросил юзер.
«Американский комик сам взорвал эту плотину. У этой страны нет предпосылок для членства в НАТО – и тем более для Европы», — добавил другой.
«Он просто снова хочет денег. Он сам вызвал эту катастрофу, чтобы предстать в роли жертвы», — отметил читатель.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что подрыв Каховской ГЭС не грозит подтоплением полуострова. Однако этот инцидент может привести к обмелению Северо-Крымского канала.