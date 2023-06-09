Рогов: украинские войска строят фортификационные сооружения на правом берегу в Херсонской области

Кроме того, командование ВСУ перебрасывает на Запорожское направление 30-тысячную группировку, которая ранее дислоцировалась в Херсонской области. При этом киевский режим понимает, что после такого маневра Херсонское направление станет уязвимым местом для ударов российской армии.