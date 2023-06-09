ВОЗ сообщила, что смертность от коронавируса в мире снизилась на 47%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние четыре недели сократилась на 47%. Об этом сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.
В период с 8 мая по 4 июня COVID-19 заразились более 1,7 млн человек, из которых умерли 10,4 тыс. В сравнении с предыдущими 28 днями это меньше на 47%. Кроме того, на 38% сократилось и количество случаев инфицирования.
Чаще всего за последние недели коронавирусом заражались жители Южной Кореи, Австралии и Бразилии. Больше всего умерших от опасной инфекции зафиксировано в США, где скончались 1943 пациента, передает ТАСС.
По состоянию на 7 июня 2023 года в мире зарегистрировано 767 750 853 случая заражения COVID-19. Умерли 6 941 095 пациентов.