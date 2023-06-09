Действующие лесные пожары в Югре почти полностью локализованы

Лесные пожары в Югре все еще продолжают действовать. Так, по состоянию на утро 9 июня в округе зафиксированы девять лесных пожаров. Об этом рассказали в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.
Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», с двумя пожарами борются на площади 200 га в заповеднике «Юганский», на площади 197 га возгорание локализовано. Также специалисты зафиксировали семь лесных пожаров на площади 5294,07 га, локализованные на 98%, отметили в департаменте недропользования Югры.
Кроме того, пожарные локализовали возгорания в Кондинском районе, площадь которых составляет 5201 га. Еще два лесных пожара функционируют на площади 90 га в Нижневартовском районе, а также по одному в Нефтеюганском и Советском районах.
В устранении возгораний участвуют белее 500 сотрудников Авиалесоохраны ХМАО, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по региону, арендаторов, добровольцев, и, помимо этого, 193 служащих федеральной авиалесоохраны – работники региональных авиабаз Мурманской области, Карелии, Бурятии и Коми, добавили в пресс-службе ведомства.