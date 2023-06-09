Член ОП Малькевич сравнил Борреля с «адвокатом дьявола» после его призыва к России

Призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к России в одностороннем порядке прекратить огонь в Херсонской области выдает в нем «адвоката дьявола». К такому выводу пришел член Общественной палаты России Александр Малькевич.
По словам советника врио губернатора региона, таким образом европолитик пытался прикрыть агрессию со стороны киевского режима. Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации граждан, пострадавших от подтопления на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Недавно сообщалось, что в регионе подтоплено более 22 тысяч жилых домов вследствие разрушения Каховской ГЭС. По данным экстренных служб, пострадало около 17 населенных пунктов.