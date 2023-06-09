Рогов заявил о переброске 30-тысячной группировки ВСУ на Запорожское направление

Украинское командование перебрасывает 30-тысячную группировку из подконтрольной Киеву части Херсонской области на Запорожское направление.
Соответствующую информацию приводит председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, изначально речь шла о переброске порядка десяти тысяч украинских националистов.
«По последним подтвержденным данным, как минимум свыше 30 тысяч боевиков ВСУ перебрасывается на Запорожское направление с Херсонского», — добавил Рогов.
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ возводят фортификационные сооружения на правом берегу Днепра в Херсонской области, что может свидетельствовать о переходе украинских войск к обороне.