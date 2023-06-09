19FortyFive: Байден ослабил США одним решением по России

Санкции против России сыграли ей на руку, взамен ослабив американскую экономику. К такому выводу пришел автор издания 19FortyFive.
Глава Белого дома Джо Байден намеревался уничтожить рубль после начала конфликта на Украине. Однако со временем стало понятно, что российская валюта лишь окрепла под действием введенных ограничений, а вот экономическое состояние США пострадало после конфискации долларовых активов РФ, сказано в статье.
«Это подорвало доверие к Вашингтону на мировое арене, и даже у союзников возникли причины для беспокойства», — пояснил обозреватель.
Ранее минфин США расширил санкционный список в отношении некоторых россиян. В МИД РФ пообещали дать ответ на новые ограничения.