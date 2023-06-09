19FortyFive: Байден ослабил США одним решением по России

Глава Белого дома Джо Байден намеревался уничтожить рубль после начала конфликта на Украине. Однако со временем стало понятно, что российская валюта лишь окрепла под действием введенных ограничений, а вот экономическое состояние США пострадало после конфискации долларовых активов РФ, сказано в статье.