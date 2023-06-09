Опрос ФОМ: большинство россиян доверяют Путину на посту президента

Большая часть граждан России с доверием относятся к главе государства Владимиру Путину. Такие данные были получены в ходе исследования, которое провели сотрудники Фонда «Общественное мнение».
Согласно обнародованным данным, доверяют политику 76% респондентов. При этом с одобрением к его деятельности на занимаемом посту относятся 77% россиян. Обратной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных.
Ранее стало известно о планах Владимира Путина провести переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и главой армянского кабмина Николом Пашиняном. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эти встречи состоятся сегодня, 9 июня, в Сочи.