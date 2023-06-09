Посол РФ в Турции объяснил, почему Москва не видит перспектив продления зерновой сделки

Россия, по его словам, «проявила добрую волю», однако далеко не все договоренности были достигнуты. Данная сделка включала в себя не только поставки украинского зерна, но и снятие ограничений с российского экспорта, подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление техобслуживания сельскохозяйственной техники, запуск аммиакопровода «Тольятти-Одесса».