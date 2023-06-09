Отключения света могут снова ввести на Украине из-за аварии на Каховской ГЭС

Отключения света могут снова вернуться на Украину из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС. Об этом сообщили специалисты энергохолдинга ДТЭК.
На сегодняшний день, энергосистема Украины переживает режим адаптации. Эта мера введена, чтобы уменьшить объем сбрасываемой воды в Каховское водохранилище, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Таким образом, украинцев предупредили о возможных отключениях света из-за дефицита мощности. Он возник в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе.
Напомним, что 6 июня украинской стороной были нанесены удары по Каховской ГЭС. Из-за этого там начался неконтролируемый сброс воды.