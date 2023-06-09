«Вкладывают душу в свое дело»: ополченцы Курской и Белгородской областей высоко оценили навыки инструкторов ЧВК «Вагнер»

Очередная группа ополченцев из Курской и Белгородской областей завершила недельный курс тренировок на базе ЧВК «Вагнер». Мужчины высоко оценили навыки инструкторов и поблагодарили их за качественное обучение.
«Учебный центр поражает огромным разнообразием специальностей, по которым можно готовиться, организацией процесса. Люди здесь относятся к подготовке с душой: все по максимуму за минимальное время. Инструкторы — замечательные люди, которые вкладывают душу в свое дело. Хотелось бы напомнить тем людям, которые до сих пор сидят на диванах, что необходимо встать и готовиться к войне, потому что кроме нас нашу землю никто не защитит», — заявил один из курсантов.
Ополченцы рассказали, что в рамках курса их обучили владению разными типами вооружения, объяснили основы тактической подготовки и ориентирования на местности. Кроме того, на тренировках мужчины познакомились с азами первой медицинской помощи при различных ранениях.
«Это лучший учебный центр в России. С моей точки зрения, здесь за недельный срок ребята обучаются стрельбе из автоматов, пулеметов, АГС. Происходят теоретические занятия по топографии, практическое ориентирование на местности. Отрабатывается штурм окопов, зданий, а также оборона — все это мы прошли. Рассказали, как оказывать медицинскую помощь в случае ранений», — отметил один из курсантов.
Во время обучения на базе ЧВК «Вагнер» в Молькино бойцы народного ополчения Курской и Белгородской областей познают основы ведения боя. Для того, чтобы пройти недельный курс тренировок не нужно заключать контракт. Добровольцам, которые хотят получить качественную подготовку у инструкторов «Оркестра», необходимо отправить письмо с запросом по электронному адресу NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.