«Вкладывают душу в свое дело»: ополченцы Курской и Белгородской областей высоко оценили навыки инструкторов ЧВК «Вагнер»

Во время обучения на базе ЧВК «Вагнер» в Молькино бойцы народного ополчения Курской и Белгородской областей познают основы ведения боя. Для того, чтобы пройти недельный курс тренировок не нужно заключать контракт. Добровольцам, которые хотят получить качественную подготовку у инструкторов «Оркестра», необходимо отправить письмо с запросом по электронному адресу NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.