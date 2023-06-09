Полковник Насонов перечислил признаки завершения украинского конфликта

В комментарии для URA.RU он рассказал, что о завершении конфликта будут свидетельствовать заявления о поставках «супер-оружия», повышении результативности боев и смены морального настроя бойцов. По его словам, есть несколько особенностей, который могут подтвердить переход к этой фазе.