Полковник Насонов перечислил признаки завершения украинского конфликта

Полковник запаса Роман Насонов поделился мнением, когда можно будет говорить о завершении боевых действий на территории Украины.
В комментарии для URA.RU он рассказал, что о завершении конфликта будут свидетельствовать заявления о поставках «супер-оружия», повышении результативности боев и смены морального настроя бойцов. По его словам, есть несколько особенностей, который могут подтвердить переход к этой фазе.
«Первая — в данном случае это повышенная работа в интернет пространстве, рассказы о наличии чудо-оружия или готовность его поставки, которые мгновенно могут изменить соотношения сил на поле боя. Вторая — значительно выросшая результативность боевых действий, связанных с потерей территории, с резко выросшим количеством пленных», — объяснил эксперт.
Кроме того, Насонов добавил, что еще одной особенностью является смена морального настроения личного состава, его готовность биться до победы сменяется на готовность сдаться. Также он назвал смену руководства и боевого порядка еще одним параметром для завершения украинского конфликта.