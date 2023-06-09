Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен водой

Каховская ГЭС получила значительные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В минувший вторник, 6 июня, произошло разрушение верхней части станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Предполагалось, что разрушение станции может привести к проблемам, связанным с водоснабжением Крыма. Однако, как утверждает Хуснуллин, запасов воды в регионе хватит еще на 500 дней.