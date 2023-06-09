Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен водой

Текущих запасов воды в Крыму хватит примерно на 500 дней. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, все водохранилища полуострова были заполнены.
Отмечается, что 8 июня вице-премьер провел оперативное совещание после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Как утверждает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, оно проводилось по поручению президента России Владимира Путина. На совещании были утверждены меры, направленные на эвакуацию пострадавших мирных жителей, сообщает РИА Новости.
Каховская ГЭС получила значительные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В минувший вторник, 6 июня, произошло разрушение верхней части станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Предполагалось, что разрушение станции может привести к проблемам, связанным с водоснабжением Крыма. Однако, как утверждает Хуснуллин, запасов воды в регионе хватит еще на 500 дней.