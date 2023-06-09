Глава Запорожской области Балицкий заявил о формировании первого народного ополчения в регионе

Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, они будут помогать сотрудникам полиции и военной коммендатуры.
Указ о формировании народного ополчения был подписан Балицким в марте 2023 года. В число их обязанностей входит оказание поддержки в охране правопорядка, патрулирование, а также охрана стратегических объектов и государственной собственности. По словам врио главы региона, ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и ее жителям, сообщает РИА Новости.
«Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать», — заявил Балицкий.
Врио губернатора также подчеркнул, что жители Запорожской области ежедневно демонстрируют единство в защите интересов региона. Они вносят вклад в будущее области по зову своего сердца, подытожил он.