Глава Запорожской области Балицкий заявил о формировании первого народного ополчения в регионе

Указ о формировании народного ополчения был подписан Балицким в марте 2023 года. В число их обязанностей входит оказание поддержки в охране правопорядка, патрулирование, а также охрана стратегических объектов и государственной собственности. По словам врио главы региона, ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и ее жителям, сообщает РИА Новости.