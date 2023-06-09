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Пушилин: западным лидерам нельзя доверять

Политика
Пушилин: западным лидерам нельзя доверять

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поставил западных лидеров в неудобное положение.

По словам политического деятеля, они не заслуживают доверия. Таким образом Пушилин в процессе общения с корреспондентом РИА Новости прокомментировал скандальное заявление бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель об истинной цели минских договоренностей.

Напомним, что Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Об этом она заявила в интервью изданию Zeit.

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