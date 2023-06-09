Yeni Şafak: союзник США не позвал Вашингтон в новый военно-морской альянс

Соединенные Штаты оказались в стороне от нового международного военно-морского альянса, куда вошел один из традиционных союзников Вашингтона. Речь идет о Саудовской аравии, пишет турецкая газета Yeni Şafak.
По словам журналистов, объединение стало результатом позитивной атмосферы, созданной в регионе после нормализации отношений Тегерана и Эр-Рияда. Формированию коалиции активно содействовал и Пекин, который наращивает свое влияние в регионе.
«Неожиданный выпад в этом направлении последовал от Тегерана. Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани объявил о создании военно-морского альянса на севере Индийского океана при участии Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Ирака, Пакистана и Индии, и это вновь подняло вопрос о меняющихся балансах в регионе», — добавили в Yeni Şafak.
Журналисты подчеркнули, что Вашингтон остался недоволен решением Эр-Рияда «кинуть» США и сосредоточиться на налаживании отношений с соседями. Об этом говорит срочный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Саудовскую Аравию.