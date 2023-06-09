Российские туроператоры отказываются возвращать деньги за путевки в Хургаду на волне массовой отмены туров

Эксперты туристической сферы пока не могут дать точный прогноз тому, как изменится ситуация на рынке после нападения акулы на россиянина. По их словам, мужчина плавал в неположенном месте и не являлся туристом. Предполагается, что эта информация может остановить клиентов от аннуляций.