Российские туроператоры отказываются возвращать деньги за путевки в Хургаду на волне массовой отмены туров

Туристы из России массово пытаются вернуть деньги за путевки в Хургаду после гибели россиянина в результате нападения акулы. Однако, как утверждают путешественники, туроператоры отказываются аннулировать путевки.
Россияне утверждают, что они боятся отдыхать в Хургаде, так как нападения акул на отдыхающих случаются часто. Некоторые граждане начали отменять поездки, запланированные на август и середину июня. Однако далеко не всем удается вернуть деньги за путевки.
«Вернуть путевку не можем, при отказе от тура будет полная потеря средств, это не страховой случай», — приводит слова клиента российского турагентства издание E1.Ru.
Эксперты туристической сферы пока не могут дать точный прогноз тому, как изменится ситуация на рынке после нападения акулы на россиянина. По их словам, мужчина плавал в неположенном месте и не являлся туристом. Предполагается, что эта информация может остановить клиентов от аннуляций.