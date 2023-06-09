Daily Express: Байден поставил британского премьера в нелепое положение

Нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден поставил действующего британского премьера Риши Сунака в нелепое положение во время переговоров. Соответствующее заявление сделал аналитик Daily Express Джон Кинг.
По словам автора материала, перевод которого специально для русскоязычной аудитории приводит «ПолитРоссия», обращение американского лидера к главе британского правительства обернулось конфузом. Встреча произошла в Вашингтоне.
«Джо Байден по ошибке назвал Риши Сунака "мистером президентом"», — объяснил Кинг.
Премьер не знал как отреагировать на подобное обращение и был обескуражен. В этот момент хозяин Белого дома понял свой промах и попытался выкрутиться из неудобной ситуации при помощи юмора, отметил Кинг.
Известно, что Байден часто попадает в неприятности во время публичного выступления. Однажды он перепутал Украину с Ираком, а затем забыл, где умер его старший сын.
Ранее сообщалось, что избрание бывшего министра финансов, консерватора Риши Сунака премьером Соединенного Королевства свидетельствует об упадке британской демократии. Такой оценкой сложившейся ситуации поделился российский политолог Сергей Михеев.